В остановленного за нарушение ПДД в столице нашли арсенал оружия

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве у водителя, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, в автомобиле обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции от наряда патрульной полиции поступило сообщение об обнаружении в автомобиле на улице Тростянецкой оружия и боеприпасов. На место для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что патрульные остановили Peugeot 407 за нарушение водителем правил дорожного движения, а при осмотре в багажнике автомобиля обнаружили пакет с предметами, похожими на оружие и боеприпасы.

"Мы установили, что мужчины перевозили в автомобиле автоматический пистолет-пулемет "Скорпион Z-16" с магазином и патронами к нему, револьвер "Флобер" с патронами и малокалиберную винтовку с патронами к ней. Обнаруженное мы изъяли и направили на экспертизу", - добавляется в сообщении.

Владельцев арсенала задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Днепропетровской области - 25-летний мужчина, а также супруги 30-ти и 33-х годов.

Начато уголовное производство по части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время обыска у похитителя иномарки следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.