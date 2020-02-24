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Денисова отреагировала на обвинения, что освобожденными из плена украинцами никто не занимается

Денисова отреагировала на обвинения, что освобожденными из плена украинцами никто не занимается

Людмила Денисова

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отреагировала на сообщение о том, что освобожденными из ОРДЛО украинцами никто не занимается, и отметила, что продолжается работа по восстановлению документов, покупке квартир и поисков работы для освобожденных украинцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Еще раз хочу подчеркнуть, что Секретариатом Уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении. Сейчас освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданстве, их получили. Кроме того, при моем содействии Служба занятости провела для этих граждан на работу касательно поиска вакансий, которые предусматривают предоставление жилья", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что большинство на эти предложения согласилась.

"Вместе с тем, 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания. Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", - добавила Людмила Денисова.

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Также омбудсмен отметила, что 27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии, которая должна рассмотреть вопрос признания заявленных украинцев такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это позволит осуществлять мероприятия по социальной защите. В частности, комиссия рассмотрит вопрос и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.

"О состоянии здоровья, могу уверенно сказать, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая. Кроме того, 11 человек заканчивают курс реабилитации в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цибли", - отметила Людмила Денисова.

Она призвала не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения освобожденных граждан Украины, и добавила, что все процессы, связанные со скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени.

"Судьба каждого из них находится на моем личном контроле", - написала Людмила Денисова.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц состоялось 29 декабря 2019 года - тогда с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, жилье, пленные, Людмила Денисова, освобождение, работа

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
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