Денисова отреагировала на обвинения, что освобожденными из плена украинцами никто не занимается

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отреагировала на сообщение о том, что освобожденными из ОРДЛО украинцами никто не занимается, и отметила, что продолжается работа по восстановлению документов, покупке квартир и поисков работы для освобожденных украинцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Еще раз хочу подчеркнуть, что Секретариатом Уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении. Сейчас освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданстве, их получили. Кроме того, при моем содействии Служба занятости провела для этих граждан на работу касательно поиска вакансий, которые предусматривают предоставление жилья", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что большинство на эти предложения согласилась.

"Вместе с тем, 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания. Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", - добавила Людмила Денисова.

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Также омбудсмен отметила, что 27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии, которая должна рассмотреть вопрос признания заявленных украинцев такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это позволит осуществлять мероприятия по социальной защите. В частности, комиссия рассмотрит вопрос и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.

"О состоянии здоровья, могу уверенно сказать, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая. Кроме того, 11 человек заканчивают курс реабилитации в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цибли", - отметила Людмила Денисова.

Она призвала не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения освобожденных граждан Украины, и добавила, что все процессы, связанные со скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени.

"Судьба каждого из них находится на моем личном контроле", - написала Людмила Денисова.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц состоялось 29 декабря 2019 года - тогда с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.