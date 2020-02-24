В аэропортах начинается проверка рейсов из Италии для недопущения заноса COVID-19

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В аэропортах Киева "Борисполь" и "Жуляны" в 20:00 в понедельник вводится обязательная температурная проверка для всех, кто прибывает рейсом из Италии. Об этом сказал на брифинге в Киеве глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает корреспондент УНН.

"На данный момент у нас установлено прямое авиационное сообщение с различными городами Италии, и на данный момент около 20 рейсов выполняется в аэропорты Борисполь и Жуляны. Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы, все пассажиры, прибывающие на в въезд в Украину, будут проходить обязательную температурную проверку", - добавил представитель Госпогранслужбы, подчеркнув, что в других аэропортах Украине нет прямого сообщения с Италией.

Говоря об автомобильном сообщении, он отметил, что потенциальное направление въезда граждан из Италии составляет пункт пропуска "Тиса", расположенный около города Чоп Закарпатской области. Там около 500 автобусов на неделю пересекают границу по итальянскому направлению.

"Завтра с 08:00 там будет обеспечена также температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров, которые следуют в них", - добавил пограничник.

Напомним, украинская система здравоохранения готова принимать больных коронавирусом, для них есть около 12 тыс. коек в инфекционных отделениях.