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В Германии неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала, есть пострадавшие

В Германии неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала, есть пострадавшие

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Неизвестный въехал на легковом автомобиле у участников карнавального шествия в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), пострадали около 15 человек, передает УНН со ссылкой на телеканал ARD.

По информации СМИ, инцидент произошел во время парада в Фолксмарзене в Гессе. По меньшей мере десять, по другой информации 15, человек пострадали, в том числе дети.

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Многие жертвы лежали на земле и им предоставляли помощь фельдшеры и врачи. Работники полиции и спасатели находятся на месте происшествия.

Есть информация, что водителя автомобиля задержали. Пока ничего не известно о причине возможного мотива инцидента. Поэтому также непонятно, это нападение, или авария.

Источник: УНН
Теги: фестиваль, Германия, автомобили
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