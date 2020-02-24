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Хищение 1,2 млрд грн кредита: суд рассмотрит ходатайство об изменении меры Каленскому

Хищение 1,2 млрд грн кредита: суд рассмотрит ходатайство об изменении меры Каленскому

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд завтра планирует рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения члену Совета Национального банка Украины Николаю Каленскому. Его, а также еще нескольких человек, подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ ПАО "ВиЭйБи Банк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что 25 февраля в 9:05 состоится рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения члену Совета Национального банка Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену Совета Национального банка Украины Николаю Каленскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, восьми бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора сообщено о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, хищение, Антикоррупционный суд
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