Часть сертифицированных учителей начальных классов не получили надбавку в 20% - образовательный омбудсмен

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Часть учителей начальной школы, которые прошли сертификацию в 2019 году, не получили обещанной доплаты в 20% к должностному окладу. Об этом сказал образовательный омбудсмен с на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В начале февраля я обратился к учителям начальной школы, которые в 2019 году прошли сертификацию, с вопросом, все ли они получили доплату 20% к должностному окладу.

Сегодня мы готовы представить небольшую аналитику этой ситуации. Так, в 2019 году в Украине успешно сдали сертификацию 705 учителей начальной школы. И большинство из них получили законные 20% доплаты к должностному окладу. Однако в течение нескольких последних недель Служба образовательного омбудсмена получила около 20 обращений от учителей из разных регионов о том, что доплаты или вообще не производится, или были совершены не в полном объеме", - написал Сергей Горбачев.

Он отметил, что часто учителя писали не только о себе, но и о своих коллегах, и поэтому суммарно выплаты не получили 60 человек, то есть почти 10% от общего количества. Сообщения о невыплате поступили из разных областей Украины.

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Омбудсмен отметил, что после его звонка учителя получили выплаты, согласно нагрузок.

"Здесь у меня двойственное отношение: с одной стороны, хорошо, что руководители на местах быстро отреагировали на обращение образовательного омбудсмена и устранили нарушения прав учителей. А с другой - неужели для того, чтобы соблюдать закон и не на словах, а на деле - продемонстрировать уважение к сложному учительского труду и к инициативе тех учителей, которые прошли сертификацию, нужно вмешательство образовательного омбудсмена? Конечно, это часть моей работы, но на самом деле закон надо выполнять и без напоминаний из Киева", - отметил Сергей Горбачев.

Также он добавил, что в Виннице учителя не смогли получить доплату за того, что было неправильно определен объем образовательной субвенции, из-за чего и возникла задолженность. В полном объеме средства обещают выплатить в начале марта.

"Не решенной пока остается ситуация в Богуславской районе Киевской области. Нам пока не удалось связаться с начальницей отдела Богуславской РГА Оксаной Полищук. Однако в ближайшее время эта ситуации обязательно будет иметь результат. Я продолжаю держать ситуацию под личным контролем, поскольку еще не все учителя могли проинформировать о проблемах", - написал Сергей Горбачев.

Напомним, 31 октября более 850 учителей начальных классов приняли участие в тесте для сертификации.