В Минздраве объяснили алгоритм действий в случае обнаружения человека с подозрением на коронавирус на границе

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине на каждом пункте пропуска или у него есть изолятор, где временно будет размещен человек в случае обнаружения у него подозрения на коронавирус до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом сказал на брифинге в Киеве заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Алгоритмы все отработанные — на каждом пункте пропуска или у него есть изолятор, в котором временно размещается человек до приезда бригады скорой медицинской помощи, которая перевозит данного человека — или там собирает анамнез и узнает о данных, с кем контактировал больной, или перевозит его в инфекционную больницу, в первую очередь в инфекционные боксы, который в инфекционной больнице. Далее по установленному алгоритму отбираются образцы для исследования — эти образцы передаются в вирусологическую лабораторию, и лаборатория в течение 5 часов может подтвердить или опровергнуть диагноз коронавирусной инфекции”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения заявило о начале температурного скрининга прибывающих из Италии.