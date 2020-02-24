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В Николаеве столкнулись маршрутка и рейсовый автобус, пострадали шесть человек

В Николаеве столкнулись маршрутка и рейсовый автобус, пострадали шесть человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Николаеве возле автовокзала столкнулись международный автобус сообщением "Херсон-Минск" и маршрутное такси, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Утром, 24 февраля, на пр. Богоявленском, возле автовокзала в Ингульском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса Neoplan сообщением "Херсон - Минск", - говорится в сообщении.

В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием автомобилей Chery и Toyota, в результате столкновения один человек погиб и еще пять человек были госпитализированы в больницу.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Николаев и Николаевская область, автобусы
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