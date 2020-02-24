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В Украине не будут восстанавливать санэпидемслужбу - МОЗ

В Украине не будут восстанавливать санэпидемслужбу - МОЗ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине не планируют возобновлять санитарно-эпидемиологическую службу, одновременно в ближайшее время будет восстановлена система готовности к реагированию. Об этом сказал на брифинге в Киеве заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы собираемся возобновлять не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности к реагированию, в том числе эпидемиологической безопасности, радиологической безопасности и безопасности, связанной с токсикологическим характером. Я думаю, это будет комплексный подход, поэтому восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу не будем, но система, которая будет обеспечивать нам санитарно эпидемиологический надзор и готовность к реагированию - да. И она будет восстановлена в ближайшее время", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к правительству страны с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Минздрав
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