В МИД Украины был вызван посол Сербии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Министерство иностранных дел Украины был приглашен Посол Сербии в Украине Ацу Йованович. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

"24 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Посол Сербии в Украине Ацу Йованович и выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в городе Белград названия и символики так называемой "Республики Крым", - пояснили в министерстве.

По словам дипломатов, внимание Посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

"Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", - добавили в МИД.

Как сообщал УНН, ранее в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.