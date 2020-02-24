В Днепре объявили о подозрении полицейскому, который требовал 250 тыс. гривен за закрытие производства

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила начальника следственного отделения одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, причастного к получению неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры в сфере торговли продуктами питания. По 250 тысяч гривен полицейский "гарантировал" предпринимателю закрытие уголовного производства, начатого в отношении него за нарушение санитарных правил и норм", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Днепра согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения всей суммы взятки.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ГБР задержало начальника следственного отделения одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который требовал у предпринимателя 250 тыс. гривен за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил.