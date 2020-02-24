Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 18:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2730
Версия для печати

Сильный ветер повалил остановку в центре Кропивницкого

Сильный ветер повалил остановку в центре Кропивницкого

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сильный ветер повалил остановку общественного транспорта в центре Кропивницкого сегодня, 24 февраля, передает корреспондент УНН.

Происшествие произошло на улице Островского. В результате падения конструкции никто не пострадал. На место патрульные вызвали работников коммунального предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе на женщину из-за непогоды упало дерево: она умерла

Напомним, в Кропивницком вследствие порывистого ветра дерево упало на женщину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Кропивницкий и Кировоградщина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.