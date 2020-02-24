Новости: Общество
Понедельник, 24 февраля 2020, 18:01 • Лилия Кочерга • 2730
Сильный ветер повалил остановку в центре Кропивницкого
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сильный ветер повалил остановку общественного транспорта в центре Кропивницкого сегодня, 24 февраля, передает корреспондент УНН.
Происшествие произошло на улице Островского. В результате падения конструкции никто не пострадал. На место патрульные вызвали работников коммунального предприятия.
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Напомним, в Кропивницком вследствие порывистого ветра дерево упало на женщину.
Источник: УНН