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Наезд автомобиля в толпу в Германии: опубликованное видео с места ЧП, в котором пострадали как-минимум 30 человек

Наезд автомобиля в толпу в Германии: опубликованное видео с места ЧП, в котором пострадали как-минимум 30 человек

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Неизвестный въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен в Германии). Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD, передает УНН со ссылкой также на местные СМИ, опубликовавшие последствия ЧП.

По данным газеты Bild, более 30 человек пострадали.

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан. “Мы пока не знаем, целенаправленно ли он въехал в толпу”, — приводит газета Bild слова представителя полиции ФРГ.

Радиостанция Hessischer Rundfunk сообщила, что инцидент, по данным свидетелей, произошел около 14:30 (15:30 по киевскому времени). Причем, по их словам, водитель надавил на газ, когда направлял машину на людей. Газета Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель якобы умышленно направил автомобиль на группу детей.

Также, по словам очевидцев, водитель въехал в ограждение и продолжал жать на газ. Автомобиль проехал около 30 метров прежде чем остановиться.

Фолькмарзен расположен недалеко от города Кассель и насчитывает около 6,8 тысяч жителей. В понедельники в Фолькмарзене, как и во многих других, прежде всего прирейнских, городах Германии проходят традиционные карнавальные шествия.

Источник: УНН
Теги: Германия, ЧП
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