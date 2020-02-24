В Киеве будут судить мужчину за домашнее насилие над женой

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который в течение долгого времени совершал домашнее насилие над своей женой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в отношении своей жены”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина систематически совершал конфликт со своей женой, нецензурно выражался в ее адрес, угрожал физической расправой, наносил физическую боль, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

В результате систематических действий мужа потерпевшей причиненны психологические страдания, ухудшилось качество ее жизни, что является для последней длительной психотравмирующим действием и сопровождается эмоциональным переживанием отрицательного спектра, а именно тревоги, страха, унижения, беспомощности и безысходности.

Действия мужчины органом следствия квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов, приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего).

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве было зафиксировано 437 обращений касательно домашнего насилия.