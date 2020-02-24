Трамп намерен уволить ряд нелояльных ему сотрудников администрации - СМИ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп рассчитывает сократить штат сотрудников администрации, сделав ставку на тех, кто доказал свою верность ему. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники, пишет УНН.

В воскресенье информационный портал Axios сообщил о том, что представители Белого дома и союзники президента-республиканца последние 18 месяцев составляли подробные списки нелояльных Трампу должностных лиц, которых необходимо было заменить на тех, кто поддерживает главу государства. Трамп, согласно данным портала, получил и прочитал эти перечни.

Источники CNN в свою очередь отмечают, что недавно американский лидер в частных разговорах указывал на то, что намерен сократить число сотрудников администрации. При этом, указывает телекомпания, он изъявил желание избавиться в первую очередь от тех, кто попал в указанные списки. По мнению Трампа, чем больше людей имеют доступ к важной информации, тем выше риск ее возможной утечки.

Axios сообщал, что среди прочих в список нелояльных президенту сотрудников Госдепартамента входил нынешний посол США в Москве Джон Салливан, который ранее занимал пост первого заместителя госсекретаря. Кроме того, в перечень включен и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. В другой перечень попала Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Несмотря на рекомендации руководителя финансового ведомства Стивена Мнучина, Трамп в итоге отозвал ее кандидатуру.

Добавим, Трамп заявил, что хотел бы увидеть примирение Украины и России.