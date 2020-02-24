Комитет арбитров прокомментировал первое в Украине решения на основе VAR

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Комитет арбитров УАФ предоставил объяснения по поводу решения в матче 19 тура УПЛ “Шахтер” — “Десна”, которое было принято на основе применения системы VAR, пишет УНН.

“На 59 мин указанного матча командой гостей был забит гол. В соответствии с Протоколом IAAP, ВАА совершил обязательную проверку с использованием соответствующего имеющегося видеоматериала. Арбитром ВАА и помощником ВАА были зафиксированы два положения „вне игры“, которые произошли одно за другим, со стороны нападающих команды гостей.

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1) В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении „вне игры“ и поэтому такое положение вне игры является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.

2) Игрок гостей, получивший передачу пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев”, — говорится в релизе КА УАФ.

Таким образом действия арбитра “являются правильными”, — отметили в КА.

“... он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильными также есть действия арбитра — согласно Протокола в таких случаях он не должен осуществлять ПНП (Просмотр На Поле), а лишь опираться на результаты проверки со стороны ВАА”, — резюмировали в Комитете.

Как писал УНН, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал гол “Десны” в ворота “Шахтера” и также подтвердил правильность решения, принятого на основе VAR.