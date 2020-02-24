Ситуация на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины, обстреляв украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Так, два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

вблизи Марьинки — с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песков — с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно:

рядом с Новотошковским — с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин;

в районе населенного пункта Шумы — с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

“Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — отметили в штабе.

Напомним, что 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.