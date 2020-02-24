В Минздраве готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая: ждут желающих

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Минздраве готовы к еще одной эвакуации граждан Украины из Китая, но сейчас Министерство иностранных дел контактирует с украинцами в Китае, имеют ли они желание переезжать на территорию Украины. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавируса, передает корреспондент УНН.

"Мы готовы к еще одной эвакуации граждан, но сейчас Министерство иностранных дел именно работает с нашими гражданами в провинции Хубэй, КНР, и контактирует, есть ли желание, готовы ли они переезжать на территорию Украины. Если такое желание будет высказано, думаю, что правительством Украины будет сделано все возможное, чтобы быстро и качественно их доставить", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет сделано все возможное, чтобы события, которые происходили неделю назад, не повторились на территории Украины.

Напомним, украинцев, которые остались в Китае, предоставляется всесторонняя помощь.

Также напомним, спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающий медицинский персонал, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Среди эвакуированных украинцев из Китая есть семья с 8-летним сыном.