МИД РФ о свидетеле запуска ракеты в рейс MH17: это устроенный балаган
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала якобы “балаганом” расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing на Донбассе. Такую оценку она выразила на своей странице в Facebook, пишет УНН.
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS заявил о наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты “Бук”.
“Из показаний: „Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...“ Противно. Из трагедии устроили балаган”, — написала Захарова.
Добавим, у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил нидерландский следователь, председатель JIT Фред Вестербеке для американского общественно-политического телешоу “60 минут”.
Так, Вестербеке на вопрос о том, есть ли у следствия “очевидцы запуска ракеты”, — сказал “да”. “Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их”, — сказал следователь.
Он также заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система “БУК”, с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала пятьдесят третьей бригаде вооруженных сил Российской Федерации.