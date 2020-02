В возрасте 101 года умерла старейший американский математик, которая участвовала в расчетах орбит для NASA

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Математик Кэтрин Джонсон, которая работала над расчетами параметров орбит для космических полетов NASA, умерла в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет УНН со ссылкой также на издание The New York Times.

“Запуск в Советском Союзе в 1957 году первого спутника изменил историю и стал переломным событием в жизни Кэтрин Джонсон”, — отмечается в сообщении. В 1957 году она подготовила часть математического анализа для документа “Заметки о космических технологиях” для группы инженеров, вошедших впоследствии в состав Специальной группы по космосу, занимавшейся оценкой возможности космических полетов. Она участвовала в анализе траектории для суборбитального полета американского астронавта Алана Шепарда в мае 1961 года, орбитального полета Джона Гленна в феврале 1962 года, а также участвовала в расчетах по лунной программе “Аполлон” и по программе полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle.

“В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года, — отметил в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн. — Она была американской героиней, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты”.

We’re saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers : https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW