Присяжные частично признали вину продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам: изнасилование и преступные действия сексуального характера, пишет УНН со ссылкой на трансляцию издание The New York Times.

Жюри присяжных, в которое вошли семь мужчин и пять женщин, приступило к обсуждению дела американского продюсера в минувший вторник. Обвинения в адрес Вайнштейна строятся по большей части на показаниях двух женщин, которые ранее являлись коллегами продюсера. На судебном процессе выступили и другие женщины, которые заявили, что были изнасилованы Вайнштейном, однако их свидетельства не могли быть внесены в основные материалы дела за истечением срока давности.

В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной. По такому обвинению ему грозило бы пожизненное, добавляет издание.

CNN уточняет, что Вайнштейна признали виновным по двум из пяти эпизодов. По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера — от пяти до 25 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.

В октябре 2017 года в этом издании был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.

