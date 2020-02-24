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Эпидемия коронавируса: Белый дом запросит у Конгресса 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой инфекции

Эпидемия коронавируса: Белый дом запросит у Конгресса 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой инфекции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Белый дом на этой неделе направит запрос в Конгресс США на выделение около 1 млрд долларов из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех сотрудников, задействованных в планировании, отмечает УНН.

“Детали пока согласовываются... Запрос на выделение около 1 млрд долларов должен быть направлен в Конгресс в ближайшие дни”, — отмечается в публикации.

Как ранее сообщала газета Politico, данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах. По последним данным, в Китае погибли почти 2,6 тысяч человек, выздоровели около 25 тысяч человек, заразились более 77 тысяч. В США зафиксировано уже 35 случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайские ученые разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, коронавирус
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