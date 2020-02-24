Украинцы завоевали четыре медали на турнире по прыжкам в воду в Германии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В рамках этапа турнира "FINA GRAN PRIX" по прыжкам в воду, который завершился в городе Росток, украинская команда четыре раза поднималась на пьедестал почета, сообщает УНН со ссылкой на страницу тренера-оператора национальной команды Украины Ярослава Токмачева в Facebook.

В копилке "желто-голубой" команды "бронза" Евгения Науменко и Олега Сербина в синхронных прыжках с вышки 10 м, "бронза" Анны Письменской на трамплине 3 м в индивидуальных прыжках, "серебро" Виктории Кесарь и Письменской в синхронных прыжках на трамплине 3 м, а так же триумф Кесарь и Станислава Олиферчика в миксте на трамплине 3 м.

Напомним, что дуэт из Украины получил награду Гран-При в Испании.