Зонд InSight зафиксировал сотни подземных толчков и нашел следы магнетизма на Марсе

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Приборы посадочной платформы InSight зафиксировали сотни подземных толчков на Марсе и локализовали их источник — расселины на его экваторе, а также нашли следы неожиданно сильной намагниченности в породах красной планеты. Об этом рассказали в понедельник участники миссии на телеконференции, проведенной редакцией журнала Nature, передает УНН со ссылкой также на материал издания National Geographic.

“Мы доказали, что Марс является сейсмически активной планетой. Его недра оказались гораздо более активными, чем у Луны, но менее беспокойными, чем на Земле. В целом Марс напоминает в этом отношении те спокойные уголки нашей планеты, которые находятся далеко от разломов и зон сейсмического напряжения”, — сказал Брюс Банердт — руководитель миссии InSight в NASA.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года. Две главные его задачи — поиски следов марсотрясений и изучение внутренней структуры красной планеты. Его научная работа началась в феврале прошлого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

Этот прибор, “крот”, как его называют разработчики бура из Германского авиационно-космического центра (DLR), начал испытывать проблемы в первые же сутки работы. Изначально он должен был погрузиться на 70 см вглубь Марса, однако этого не произошло. Пройдя около 35 см, бур перестал погружаться и начал топтаться на месте.

Последующий год ученые NASA и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с “кротом”, и разработку различных стратегий по его спасению. Пока это не удалось сделать, так как движению бура мешает особо плотный слой спекшегося песка, который не ломается под ударами HP3.

My robotic mole has had a hard time getting underground, so I’m going to try something we never thought we’d do: giving it a push with my robotic arm while it hammers. This will take several weeks, as the @NASAJPL/@DLR_en team works to #SaveTheMole.



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Однако эти проблемы, как отметил Банердт, не помешали работе сейсмографа, а также другим инструментам InSight, предназначенным для изучения атмосферных процессов и недр Марса. В частности, за первые полгода наблюдений SEIS зафиксировал 174 марсотрясения, чье существование подтвердило, что недра красной планеты до сих пор остаются сейсмически активными.

Большая часть этих толчков, по словам планетологов, обладала достаточно небольшой силой. Остальные 24 сейсмических всплеска были порождены на большой глубине, 20-30 км, и обладали магнитудой примерно в 3-4. Как пояснили планетологи, подобные толчки были бы заметными для человека, если бы люди жили на Марсе в окрестностях их эпицентра. В целом, их частота оказалась заметно выше, чем предполагали ученые в прошлом.

Помимо этого, ученые открыли два интересных и трудно объяснимых факта, связанных с геологией Марса. Во-первых, приборы посадочного модуля зафиксировали необычно высокие уровни остаточной намагниченности марсианской коры, не укладывающиеся в представления о том, что у красной планеты никогда не было мощного магнитного поля. Как отметили ученые, замеренные ими значения в десятки раз превосходили данные, которые получали орбитальные спутники и предсказывают теории формирования планеты.

Во-вторых, большая часть марсотрясений, которые смог уловить SEIS, были разбросаны по недрам планеты не случайным образом, а были сосредоточены в так называемых Уступах Цербера. Так, ученые называют набор расселин и разломов, расположенный у экватора Марса, рядом с равниной Элизий.

“Уступы Цербера считаются сегодня самым молодым геологическим регионом Марса с точки зрения тектоники и вулканизма. Последние излияния магмы здесь происходили примерно 10 млн лет назад, и поэтому открытое нами сосредоточение эпицентров марсотрясений в этом регионе было особенно интересным”, — сказала Сюзанна Смрекар — одна из заместителей Банердта.

По ее словам, пока не понятно, что именно породило эти толчки и могут ли они быть связаны с проявлениями современной тектонической и магматической активности в недрах Марса. С одной стороны, как отметила Смрекар, это невозможно с точки зрения современных представлений о том, как менялась температура в недрах Марса с момента его рождения.

С другой стороны, присутствие относительно недавних следов вулканической активности, а также сосредоточение источников марсотрясений и многочисленные следы потоков воды в Уступах Цербера не позволяют исключить подобную гипотезу и заставляют ученых искать правдоподобные объяснения этому. Последующие замеры InSight, как надеются участники миссии, приблизят нас к ответу на эту загадку.

Напомним, в NASA начали создавать систему связи с экспедициями на Луну и Марс.