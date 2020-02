Зонд InSight зафиксировал сотни подземных толчков и нашел следы магнетизма на Марсе

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Приборы посадочной платформы InSight зафиксировали сотни подземных толчков на Марсе и локализовали их источник — расселины на его экваторе, а также нашли следы неожиданно сильной намагниченности в породах красной планеты. Об этом рассказали в понедельник участники миссии на телеконференции, проведенной редакцией журнала Nature, передает УНН со ссылкой также на материал издания National Geographic.

“Мы доказали, что Марс является сейсмически активной планетой. Его недра оказались гораздо более активными, чем у Луны, но менее беспокойными, чем на Земле. В целом Марс напоминает в этом отношении те спокойные уголки нашей планеты, которые находятся далеко от разломов и зон сейсмического напряжения”, — сказал Брюс Банердт — руководитель миссии InSight в NASA.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года. Две главные его задачи — поиски следов марсотрясений и изучение внутренней структуры красной планеты. Его научная работа началась в феврале прошлого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

Этот прибор, “крот”, как его называют разработчики бура из Германского авиационно-космического центра (DLR), начал испытывать проблемы в первые же сутки работы. Изначально он должен был погрузиться на 70 см вглубь Марса, однако этого не произошло. Пройдя около 35 см, бур перестал погружаться и начал топтаться на месте.

Последующий год ученые NASA и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с “кротом”, и разработку различных стратегий по его спасению. Пока это не удалось сделать, так как движению бура мешает особо плотный слой спекшегося песка, который не ломается под ударами HP3.

My robotic mole has had a hard time getting underground, so I’m going to try something we never thought we’d do: giving it a push with my robotic arm while it hammers. This will take several weeks, as the @NASAJPL/@DLR_en team works to #SaveTheMole.



