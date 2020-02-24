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Пустые магазины, очереди и паника: как живет Милан во время эпидемии коронавируса

Пустые магазины, очереди и паника: как живет Милан во время эпидемии коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Милан охвачен паникой из-за вспышки коронавируса в Италии. Полки в магазинах полупустые, люди стоят в очередях за едой и много ссорятся. Об этом в эфире ток-шоу "19:00" с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым в эфире телеканала ZiK сообщила украинский дизайнер Мария Бех, которая сейчас живет в Италии, передает УНН.

"Что касается Милана ... там массовая истерия и паника. Полки в магазинах полупустые, люди стоят в очередях практически за бутербродами и очень много ссорятся. Для итальянцев ненормально стоять в очереди за едой", - рассказала Мария Бех.

По ее словам, жители Милана очень переживают, что город можуть закрыть на въезд и выезд. Будет ли принято такое решение - станет известно через неделю.

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Однако паника царит не во всех реигонах, но маски скупают повсюду.

"Люди просто массово скупают маски. Я сегодня тоже ходила покупать. Во многих аптеках масок уже нет. Есть более дорогие варианты - около 10 евро с клапанами", - отметила Мария и добавила, что несмотря на большой спрос на улице итальянцы масок не носят.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, коронавирус
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