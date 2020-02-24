Боятся, что не пустят "свои": почему украинские перевозчики приостанавливают поездки в Италию

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинские перевозчики, которые занимаются торговлей и транспортировкой, не планируют в ближайшее время возвращаться в Италию из-за страха не выехать из страны. Об этом в эфире ток-шоу "19:00" с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым в эфире телеканала ZiK сообщила украинский дизайнер Мария Бех, которая сейчас живет в Италии, передает УНН.

“Уже многие перестали сюда ездить, так многие боятся, что их отсюда не выпустят или не впустят обратно в Украину. Поэтому те перевозчики, которые работали как коммерческие организации, так и частные, сказали, что многие не приедут — только из-за опасений, что их не впустят или не выпустят”, — рассказала Мария Бех.

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Она уточнила, что опасений все же больше, что не пустят “свои” (украинцы — ред.).

“В связи с ситуацией, что случилась с самолетом из Уханя — она многих пугает”, — добавила Бех.

Напомним, что в Италии пока не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом среди украинцев.

Как ранее сообщал УНН, в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.