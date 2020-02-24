Депутата Шосткинского горсовета поймали на взятке

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Сумской области во время получения взятки разоблачен начальник отдела сбыта Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящего в состав ГК "Укроборонпром", передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По версии следствия, чиновник, который является депутатом Шосткинского городского совета, подозревается в получении 47 тыс. грн за беспрепятственную реализацию продукции Казенного предприятия без соответствующих разрешений и документов, сообщили в Офисе.

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"Сейчас указанное лицо задержано, неправомерную выгоду изъято, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается.