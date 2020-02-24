Пристайко провел ряд двусторонних встреч в Женеве: подробности

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Женеву выступил на заседании Совета ООН по правам человека, а также встретился с рядом иностранных политиков, передаёт УНН.

Так, в Женеве Пристайко провёл встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

“Рад снова встретиться с моим финским коллегой Пеккой Хаависто в Женеве и обсудить актуальные вопросы нашего двустороннего сотрудничества. Воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить Финляндию за ее неизменную поддержку и солидарность с Украиной на Генеральной Ассамблее ООН”, — написал он в Twitter.

Также глава внешнеполитического ведомства Украины восстановил политический диалог министерского уровня между Украиной и Исландией.

“Была прекрасная встреча с министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор, возобновившая украинско-исландский политический диалог и сближающая наши страны. Благодарим за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за постоянную согласованность санкционной политики в отношении России”, — рассказал министр о встрече.

Кроме того, на полях Совета Пристайко провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, поблагодарив последнего за активную деятельность в Украине.

“Получил заверения в дальнейшем привлечении к реагированию на существующие гуманитарные вызовы в нашей стране. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжит оказывать необходимую помощь перемещенным лицам и экспертную помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по защите отдельных категорий лиц”, — добавил глава МИД в соцсети.

Выступая на заседании, министр привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождение незаконно заключенных оккупационными властями украинцев.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу вечером провел Совещание послов Украины из всех стран Северной и Южной Америки.