Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 21:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4065
Версия для печати

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 11 пассажиров

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 11 пассажиров

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель маршрутки и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева.

"Около 17 часов к столичной полиции от диспетчера службы 103 поступило сообщение о автопроисшествии с пострадавшими на проспекте Бажана. На место немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве столкнулись маршрутка и рейсовый автобус, пострадали шесть человек

Как сообщили в полиции, на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.

Следователями столичной полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают механизм и обстоятельства ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.