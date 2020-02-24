В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 11 пассажиров

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель маршрутки и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева.

"Около 17 часов к столичной полиции от диспетчера службы 103 поступило сообщение о автопроисшествии с пострадавшими на проспекте Бажана. На место немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в полиции, на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.

Следователями столичной полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают механизм и обстоятельства ДТП.