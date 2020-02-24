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Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
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Пассажирам автобусов из Европы уже завтра начнут мерить температуру: что известно

Пассажирам автобусов из Европы уже завтра начнут мерить температуру: что известно

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Уже завтра, с 8:00 утра мы переходим к температурному скринингу в пункте пропуска “Тыса”. Я с группой офицеров выезжаем туда, везем необходимое оборудование. Мы планируем охватить все пункты пропуска. Об этом заявил Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко после заседания оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины коронавируса, передает УНН.

Дейнеко заявил, что пограничники сразу изолируют граждан, у кого будут признаки заболевания.

"В пределах своей компетенции с 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу по основным аэропортам. А уже завтра, с 8:00 утра мы переходим к температурному скринингу в пункте пропуска "Тыса". Я с группой офицеров выезжаем туда, везем необходимое оборудование. Мы планируем охватить все пункты пропуска. Могу заверить, что ни один пассажир, который будет иметь признаки заболевания на территорию Украины не попадет", - отметил он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что из-за быстрого распространения коронавируса в Италии, Украина начинает тщательную проверку самолетов из всех стран, где были зафиксированы инфицированные, а также на пропускном пункте на Закарпатье, куда могут также въехать из Европы.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Как сообщил посол Украины, 24 февраля, по состоянию на 18:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом, из них 172 - в регионе Ломбардия. Украинцев среди инфицированных нет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Европа, коронавирус, автобусы
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