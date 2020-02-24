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Фонд соцстрахования направил более 1,9 млрд грн на соцвыплаты в январе

Фонд соцстрахования направил более 1,9 млрд грн на соцвыплаты в январе

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Фонд социального страхования Украины направил на финансирование страховых выплат, материального обеспечения и медико-социальных услуг за январь более 1,9 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Фонда.

“Фонд социального страхования Украины направил на финансирование страховых выплат, материального обеспечения и медико-социальных услуг за январь более 1,9 млрд гривен. Расходная часть выполнена на 100% по плану”, — говорится в сообщении.

Так, на оплату пособий по временной потере трудоспособности (больничные), по беременности и родам и на погребение Фонд направил 1 188 млн грн, на страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей — 624 млн грн и на финансирование медицинских и социальных услуг — почти 23 млн грн.

Отмечается, что на выплату материального обеспечения работающим и страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) направляются все имеющиеся ресурсы по мере поступления доли от ЕСВ в размере 9,5727% на счет Фонда.

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В Фонде напомнили, что в соответствии с их бюджетом на этот год, на материальное обеспечение и социальные услуги в целом запланировано направить 17,32 млрд грн. На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направит — 9,775 млрд грн, на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь — 0,577 млрд грн.

Как ранее сообщал УНН, Кабинет Министров Украины утвердил бездефицитный бюджет Фонда социального страхования на 2020 год. В частности расходы Фонда составят 29,2 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, выплаты, Фонд социального страхования
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