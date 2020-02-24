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Лучшая позиция за два года: теннисист Марченко отличился рывком в рейтинге АТР

Лучшая позиция за два года: теннисист Марченко отличился рывком в рейтинге АТР

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовал обновленный рейтинг с участием украинских спортсменов, сообщает УНН.

Выход в финал на турнире в Бергамо позволил Илье Марченко улучшить свое положение сразу на 42 позиции. Двести одиннадцатое место - это лучший результат украинца в рейтинге за 2 года.

Зато первый номер мужской сборной Сергей Стаховский потерял 10 ступеней - 161.

Добавим, что наибольший рывок в топ-100 совершил итальянец Джанлука Магер (+51) - 77-й.

Как сообщал УНН, финал турнира в Бергамо был отменен из-за корона вирус в Италии.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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