Лучшая позиция за два года: теннисист Марченко отличился рывком в рейтинге АТР

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовал обновленный рейтинг с участием украинских спортсменов, сообщает УНН.

Выход в финал на турнире в Бергамо позволил Илье Марченко улучшить свое положение сразу на 42 позиции. Двести одиннадцатое место - это лучший результат украинца в рейтинге за 2 года.

Зато первый номер мужской сборной Сергей Стаховский потерял 10 ступеней - 161.

Добавим, что наибольший рывок в топ-100 совершил итальянец Джанлука Магер (+51) - 77-й.

Как сообщал УНН, финал турнира в Бергамо был отменен из-за корона вирус в Италии.