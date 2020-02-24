В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Королевский суд Вулиджа в Лондоне, где 24 февраля начались слушания об его экстрадиции в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Сидя в задней части судна, одетый в серый пиджак, серый свитер и белую рубашку с очками для чтения на голове, Ассанж бесстрастно слушал обвинения стороны США. Звук голосов от сотен его сторонников извне было хорошо слышен в течение всего первого утра, пока приводят основные доказательства”, — пишут в издании.

Сообщается, что Ассанж поблагодарил протестующим на улице за поддержку, когда ему дали слово. Однако судья отметила, что скандирование не поможет рассмотрению его дела.

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Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже.

Публикации на сайте Wikileaks якобы поставили под угрозу жизни многих американцев, а также журналистов и информаторов в Ираке, Иране и Афганистане.

Отметим, что в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Полиция Лондона арестовала его в апреле 2019 года по запросу Вашингтона после того, как Ассанжа лишил крова Эквадор — где на территории посольства основатель WikiLeaks скрывался шесть лет.

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Напомним, что в 2010 году Wikileaks опубликовал видео, на котором американские военные расстреливают в Ираке съемочную группу агентства Reuters. В 2011 году были опубликованы документы о 800 заключенных секретной тюрьмы Гуантанамо, в которой содержатся в том числе дети. В 2015-м из документов стало известно о слежке американских спецслужб за ведущими мировыми политиками. В 2017 году — опубликованы документы о спецподразделении ЦРУ, которое использует для шпионажа телефоны, антивирусы и даже телевизоры. Все публикации вызвали международные скандалы и расследования как относительно источников публикаций, так и по поводу их содержания.

Также напомним, что ранее прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасиловании.