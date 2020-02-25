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ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Пик эпидемии коронавируса в Китае пришелся на 23 января — 2 февраля и с тех пор пошел на спад. Об этом сообщил 24 февраля председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, передает УНН.

По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 79 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из-за болезни умерли 2619 человек. При этом более 25 тыс. человек уже выздоровели.

В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденый пик вируса генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в Китае по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоения и уверенность в том, что пневмония побеждена.

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2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни — легкое, в некоторых — с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.

Источник: УНН
Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус
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