Freedom House: в аннексированном Крыму зафиксировано более 300 случаев преследования журналистов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму за шесть лет его аннексии Россией со стороны российских властей и силовых структур. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова в Крыму, подготовленном Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой, сообщает международная правозащитная организация Freedom House в Facebook, передает УНН.

Согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировали:

— 11 уголовных и 13 административных дел против журналистов и блогеров;

— 23 физических нападения;

— 20 обысков;

— 8 случаев пыток;

— 47 произвольных задержаний.

Ранее международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам.

Напомним, РФ сохраняет полный контроль над медиа в оккупированном Крыму.

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