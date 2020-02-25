Freedom House: в аннексированном Крыму зафиксировано более 300 случаев преследования журналистов
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму за шесть лет его аннексии Россией со стороны российских властей и силовых структур. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова в Крыму, подготовленном Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой, сообщает международная правозащитная организация Freedom House в Facebook, передает УНН.
Согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировали:
— 11 уголовных и 13 административных дел против журналистов и блогеров;
— 23 физических нападения;
— 20 обысков;
— 8 случаев пыток;
— 47 произвольных задержаний.
Ранее международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам.
Напомним, РФ сохраняет полный контроль над медиа в оккупированном Крыму.
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