ФСБ РФ почти год не проводит следственных действий в отношении трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокат

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По трем фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” российская ФСБ в течение 11 месяцев с момента ареста не проводит никаких следственных действий. Речь идет про Руслана Сулейманова и Эрфана Османова, которые находятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а также о Сейрана Муртазу, который содержится в СИЗО Таганорога. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева, информирует УНН.

“С момента ареста фигурантов „дела 25-ти“ (имеется в виду второе симферопольское „дело Хизб ут-Тахрир“ — ред) прошло полных 11 месяцев. За это время в отношении трех ребят — Руслана Сулейманова, Эрфана Османова и Сейрана Муртазы — ФСБ не проводит никаких следственных действий. На каждом судебном заседании о продлении меры пресечения следователь, заявляя ходатайство, говорит: мы не успели провести следственные действия. У защиты по этому поводу логическое и наболевший вопрос: о каких вообще следственных действиях идет речь? Трое наших подзащитных уже 11 месяцев сидят в следственных изоляторах вообще без всякого следственного действия. Они просто сидят в изоляции и неведении”, — пояснил адвокат.

Семедляев добавил, что в отношении других фигурантов второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” следственные действия проводятся.

“В отношении многих наших подзащитных, которых этапировали в СИЗО Симферополя, уже провели опознание и психиатрическую экспертизу”, — рассказал он.

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Реакции представителей ФСБ РФ на эту информацию на момент публикации новости нет.

Ранее сообщалось, что крымском блогеру, общественном журналисту Нариману Мемедеминову четыре месяца не назначают дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Защита политзаключенного считает, что российский суд намеренно затягивает этот процесс.

11 ноября 2019 года судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Александр Осипов продлил срок содержания в СИЗО фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” (вторая симферопольская группа) Руслану Сулейманову.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего были задержаны 24-и активиста.

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в Крыму находился в розыске.

Арестованным Ремзи Бекирову, Риге Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы). Других задержанных подозревают в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России).