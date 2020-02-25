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Гол в конце игры принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом" Ярмоленко

Гол в конце игры принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом" Ярмоленко

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле принимал "Вест Хэм" в 27 тура лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В начале матча команды обменялись голами — Вейналдум хозяев и Диоп в ответ. Мяч Форналса (54) подарил надежду “молотобойцам” в завершение победной серии “Ливерпуля”. Однако лидеры атаки команды Клоппа — Салах и Мане спасли “Ливерпуль” и помогли им выиграть со счетом 3:2.

Добавим, “красные” продолжают уверенно лидировать в АПЛ, набрав 79 очков. Клуб Андрея Ярмоленко занимает восемнадцатое место в турнирной таблице (24 балла).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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