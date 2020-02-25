Количество зараженных новым коронавирусом в США достигло 53

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По меньшей мере 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в понедельник в США, общее число инфицированных в стране достигло 53 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), передает УНН.

По их данным, у 12 человек инфицирование произошло из-за путешествия в страны, где ранее были зафиксированы случаи заражения новым вирусом, еще два человека заразились на территории США при контакте с ранее инфицированными. Остальные 36 человек были эвакуированы из карантинного круизного лайнера Diamond Princess, еще трое — в начале феврале из китайского города Ухань.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019 nCoV), был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.