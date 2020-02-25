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Во Львовской области на прошлой неделе от гриппа умерло два человека

Во Львовской области на прошлой неделе от гриппа умерло два человека

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во Львовской области от гриппа умерло два человека, 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре МЗ Украины, передает УНН.

“Заболевшие обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания. Состояние усложнился из-за наличия сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А”, — сообщили в лабораторном центре.

Напомним, в Кировоградской области с начала эпидсезона зарегистрировали 25 случаев гриппа. По меньшей мере два человека — умерли в результате осложнения болезни.

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Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, грипп
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