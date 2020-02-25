Вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вынесение приговора американскому продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии, состоится 11 марта в суде в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает УНН.

По ее данным, непосредственно после оглашения вердикта жюри присяжных судья Джеймс Берк заявил, что вынесение приговора по делу продюсеру состоится в среду, 11 марта. К этому моменту Вайнштейн будет находиться под стражей, несмотря на просьбы адвоката Донны Ротунно позволить ему ждать вынесения приговора дома по состоянию здоровья.

При этом она подчеркнула, что Вайнштейн намерен обжаловать приговор. “Битва еще не закончена”, — указала адвокат, сетуя на то, что все члены жюри присяжных заранее знали о делах, которые рассматриваются.

Ранее в понедельник жюри присяжных признало Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также одному из пунктов обвинения в сексуальном насилии по отношению к другой. По первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму — к четырем годам условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.