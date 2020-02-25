КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бывший украинский парламентарий Сергей Пашинский заявил, что детективы НАБУ провели у него обыски в рамках дела, где рассматривается производство бронированных автомобилей "Варта". Об этом сам экс-нардеп Пашинский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей „Варта“ с целью завладения бюджетными средствами”, — написал бывший народный депутат.

“Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес. Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этой неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это более 9 млн. 400 тыс. грн”, — заключил он.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.