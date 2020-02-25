В Крыму в 130 тыс. человек имеют украинские биометрические паспорта

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Более 134 тысяч жителей аннексированного Крыма получили биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу за период с 1 января 2015 по 1 февраля 2019 года. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы Украины (ГТСУ) изданию DW, передает УНН.

В ведомстве сообщили, что всего было выдано 138 672 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, содержащих биометрические данные. Все указанные лица, по данным ГТСУ, зарегистрированные в Крыму и Севастополе и фактически проживают на аннексированной территории.

Уточняется, что для того, чтобы получить биометрический паспорт для выезда за границу, граждане должны предоставить паспорт Украины.

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В июне 2019 года сообщалось, что более 45 тыс. крымчан обратились в миграционную службу на территории материковой Украины для получения биометрических загранпаспортов.

А до этого в управлении ГМС Украины в Херсонской области сообщали, что в миграционные службы области, начиная с 2014 года, обратились 78 395 крымчан для получения загранпаспорта.

11 июня 2017 вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках в страны ЕС и “шенгена” (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран “шенгенской зоны”. Этот режим пока не касается так называемых “заморских владений” Нидерландов и Франции.

Как сообщал УНН, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, Россия выдала паспорта более 125 тысячам жителей временно оккупированных территорий Донбасса.