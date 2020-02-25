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Количество случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 81

Количество случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 81

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за последние сутки увеличилось на семь и достигло 81. Такие сведения приводятся в распространенной во вторник сводке департамента информации местного правительства, передает УНН.

“Из 81 человека, у которых был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 19 выписаны, двое случаев, которые остались, были со смертельным исходом”, — уточняется в сообщении.

Среди заболевших — 68-летний пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который прилетел из Японии в Гонконг чартерным рейсом 20 февраля.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает сюда из материкового Китая.

В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.

Источник: УНН
Теги: Китай, Гонконг, коронавирус
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