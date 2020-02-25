СМИ: Православные иерархи не хотят встречаться с главой РПЦ Патриархом Кириллом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На встречу православных церквей в Аммане приедет в лучшем случае четыре патриарха из пятнадцати. Остальные отказались участвовать в съезде и “коронации” патриарха Кирилла. Об этом говорится на сайте Духовный фронт Украины, передает УНН.

“Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которые организовали по инициативе РПЦ и на каких планировалось противодействовать украинской автокефалии ПЦУ и обжаловать первенство Вселенского патриархата, будут бессмысленными, поскольку главные иерархи на нем представлены не будут — они просто отказались участвовать в „коронации“ патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанес даже патриарх „братской“ Болгарской православной церкви, который не пришлет в Амман своих представителей и не полетит туда сам”, — говорится в сообщении

Отмечается, что последней отказалась от участия Антиохийская церковь, центр которой находится в сирийской столице Дамаске.

“Антиохийская ПЦ подчеркивает, что отказывается от поездки, чтобы избежать усиления разногласий и “углубления разрыва между братьями”, — сообщили на сайте.

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Так, в итоге, вместо 15 глав православных церквей, там будут присутствовать только РПЦ, дружеская ей Сербская церковь, а также Иерусалимская. “Это означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся за время правления Кирилла Гундяева”, — резюмировали в сообщении на сайте и напомнили, что православие представляют 15 автокефальных церквей.

Издание пишет, что четвертой церковью, которая может принять участие — является чешская ПЦ.

Напомним, РПЦ считает, что Константинополю “не стоит вмешиваться” в дела непризнанной Македонской церкви.