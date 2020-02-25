На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 25 февраля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 320,241472 грн;

Серебро - 14,747226 грн;

Платина - 758,328407 грн;

Палладий - 2 106,193800 грн.

По сравнению с 24 февраля курс всех указанных металлов вырос, кроме платины и палладия, курс которых упал.