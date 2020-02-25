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В Ровенской области угарным газом отравилась многодетная семья: госпитализировали 10 детей

В Ровенской области угарным газом отравилась многодетная семья: госпитализировали 10 детей

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ровенской области госпитализировали многодетную семью, включая 10 детей, в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“24 февраля в с. Малушка Березновского района в частном жилом доме предварительно вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек (многодетная семья)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 11 госпитализированных — десятеро дети (2006 — 2019 г.р.).

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Напомним, на Львовщине угарным газом отравились трое детей.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, спасатели, ГСЧС
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