В Ровенской области угарным газом отравилась многодетная семья: госпитализировали 10 детей

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ровенской области госпитализировали многодетную семью, включая 10 детей, в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“24 февраля в с. Малушка Березновского района в частном жилом доме предварительно вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек (многодетная семья)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 11 госпитализированных — десятеро дети (2006 — 2019 г.р.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в гостинице на Закарпатье: женщина отравилась угарным газом, постояльцев эвакуировали

Напомним, на Львовщине угарным газом отравились трое детей.