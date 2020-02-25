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Вторник, 25 февраля 2020, 08:10 • Юлия Шрамко • 4665
Мировые цены на нефть выросли
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 56,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,52%.
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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,67 доллара за баррель, прибавив 0,47%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН