Мировые цены на нефть выросли

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 56,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,52%.

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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,67 доллара за баррель, прибавив 0,47%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.