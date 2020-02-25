Непогода в Украине оставила без света более 500 городов и сел

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Непогода в Украине оставила без света более 500 населенных пунктов, больше всего - в Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровская - 69, Херсонская - 52, Запорожская - 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11 Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черкасская - 5 и Луганская - 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства, как указано, обеспечено.

Напомним, водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах.