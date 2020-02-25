Вследствие бури в Украине один человек погиб, четверо травмированы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вследствие непогоды в Украине, сопровождавшейся сильными порывами ветра, накануне один человек погиб, четверо травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб (в городе Одесса) и 4 травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделениями ГСЧС осуществлено 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев.

Добавим, в Украине 24 февраля были сложные погодные условия: порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с. Сила ветра более 20 м/с, по шкале Бофорта - это шторм, или сильная буря.

Напомним, непогода в Украине оставила без света более 500 городов и сел.