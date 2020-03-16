КИЕВ. 16 марта. УНН. Началось внеочередное заседание Кабмина, на котором обсудят вопрос борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом на своей странице в Telegram написал нардеп Олексей Гончаренко, передает УНН.

"Началось внеочередное заседание Кабмина, посвящённое борьбе с эпидемией коронавируса", - написал Олексей Гончаренко.

Ранее Зеленский сообщил, что сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины.

Напомним, Президент Украины призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластные пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов.