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Началось внеочередное заседание Кабмина

Началось внеочередное заседание Кабмина

КИЕВ. 16 марта. УНН. Началось внеочередное заседание Кабмина, на котором обсудят вопрос борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом на своей странице в Telegram написал нардеп Олексей Гончаренко, передает УНН.

"Началось внеочередное заседание Кабмина, посвящённое борьбе с эпидемией коронавируса", - написал Олексей Гончаренко.

Ранее Зеленский сообщил, что сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины.

Напомним, Президент Украины призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластные пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, заседание
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