Новости: Политика
Понедельник, 16 марта 2020, 21:57 • Дарья Панченко • 37875
Началось внеочередное заседание Кабмина
КИЕВ. 16 марта. УНН. Началось внеочередное заседание Кабмина, на котором обсудят вопрос борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом на своей странице в Telegram написал нардеп Олексей Гончаренко, передает УНН.
"Началось внеочередное заседание Кабмина, посвящённое борьбе с эпидемией коронавируса", - написал Олексей Гончаренко.
Ранее Зеленский сообщил, что сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины.
Напомним, Президент Украины призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластные пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов.
Источник: УНН